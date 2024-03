Mille bare contro le morti sul lavoro, la protesta in piazza del Popolo • Terzo Binario News

Flash-mob per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere prevenzione e sicurezza. Il segretario Bombardieri: “Un bollettino di guerra inaccettabile”

1041 bare in piazza del Popolo. Tante quante sono state le vittime sui luoghi di lavoro in Italia nel 2023.

L’iniziativa del sindacato Uil a Roma serve a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una strage quotidiana. Un bollettino di guerra inaccettabile, viene ripetuto dal palco. L’impatto visivo della piazza è forte. Per ricordare chi, alla fine della giornata, non ha fatto più ritorno alle proprie case e ai propri cari. Per sollecitare maggiore sicurezza e prevenzione. Per non rassegnarsi all’idea che si tratti di morti inevitabili.

Nella nostra regione, secondo i dati della Uil Lazio sono state 96 le vittime sul lavoro nel 2022. 89 nel 2023. A gennaio 2024 sono aumentate le denunce di incidenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 2.823 invece di 2.656. Tanti i settori a rischio. I controlli effettuati sui cantieri sono pochi. Solo l’1% nel Lazio.

Nella giornata della Festa del papà il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri dal palco ha letto alcuni nomi di quelle persone la cui vita è stata spezzata dal mancato rispetto delle regole sulla sicurezza. “Per non dimenticare – dice – per sensibilizzare le coscienze, per ricordare che purtroppo ogni anno muoiono più di mille persone; per affermare, per strillare che nessun profitto, nessun utile può valere una vita umana; per chiedere alla politica e al governo di fare di più.”