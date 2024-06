Si ribalta sulla A12, 47enne di Santa Marinella in codice rosso • Terzo Binario News

Avvenuto stamani intorno alle 7,20 presso lo svincolo Cerveteri-Ladispoli, lo ha protetto un tir; sul posto Polstrada, Vigili del Fuoco, 118 e personale Anas

Incidente sulla A12 stamani all’altezza dello svincolo Cerveteri-Ladispoli in direzione nord intorno alle 7.20.

Per cause al vaglio della Polizia Stradale, un 47enne a bordo di una Volkswagen Polo si è ribaltato rimanendo con la vettura al centro della carreggiata.

A evitare che altre macchine potessero colpirlo mentre sopraggiungevano, è stato un camionista che con il suo tir ha rallentato il traffico facendo arrivare i soccorsi.

Come detto, la Stradale si è occupata di traffico e rilievi, mentre i pompieri hanno estratto l’uomo; l’ambulanza ha poi accompagnato il 47enne al San Paolo di Civitavecchia in codice rosso per dinamica.

Lievi le ripercussioni sul traffico mentre il personale Anas ha ripristinato la sede stradale.