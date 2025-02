Si presentano a Roma i "Quaderni del Museo archeologico di Civitavecchia" • Terzo Binario News

I primi due “Quaderni del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia” saranno presentati a Roma il 28 febbraio alle 17, alla Cappella dei Condannati Museo nazionale di Castel Sant’Angelo Lungotevere Castello 50.

Si tratta dei primi due volumi della collana editoriale Quaderni del Museo

archeologico nazionale di Civitavecchia, dedicata a studi e ricerche connessi con la storia di

Civitavecchia antica e del suo territorio.

Il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, istituto della Direzione regionale Musei nazionali Lazio diretta da Elisabetta Scungio, ha dato avvio a questa iniziativa editoriale con il sostegno del bando annuale della Fondazione Bancaria Cassa di Risparmio di Civitavecchia (Cariciv) e della casa editrice Antiqua Res, con l’intento di pubblicare studi approfonditi dedicati sia a reperti in custodia al museo, sia a contesti archeologici di pertinenza di Civitavecchia e del suo territorio.

Il volume L’Apollo Helios di Civitavecchia e il Colosso di Rodi di Lara Anniboletti, direttrice del

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, edito agli inizi del 2024 e il recente La Necropoli

etrusca Cava della Scaglia a Civitavecchia con la curatela di Barbara de Paolis, riflettono l’approccio trasversale del museo, orientato alla ricerca e alla divulgazione nel territorio di riferimento, e avente l’obiettivo di favorire lo sviluppo culturale delle comunità di relazione attraverso la sinergia con gli stakeholders locali come la Cariciv.

Il comitato scientifico della collana Quaderni del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia si compone, tra gli altri da Francesco di Gennaro, già Soprintendente archeologo in Abruzzo, Sardegna e al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, e da Alessandro Mandolesi archeologo già docente di Etruscologia all’Università degli Studi di Torino.

Il primo volume della collana è dedicato ad una delle opere principali esposte al museo, una splendida statua marmorea di Apollo a grandezza maggiore del vero, scolpita in epoca adrianea e rinvenuta nei pressi di una lussuosa villa marittima impiantata presso l’attuale Santa Marinella sul litorale a nord di Roma. L’Apollo, che regge con il braccio sollevato una torcia, è ispirato al modello del celebre Colosso di Rodi, una delle sette meraviglie del mondo antico, innalzato dai Rodii a seguito di un terribile assedio del 304 a.C. conclusosi felicemente. L’incarico della gigantesca statua bronzea alta circa 30 metri e dedicata al dio del sole Helios, più tardi sintetizzato con Apollo, fu affidato a Carete di Lindo, l’allievo del celebre Lisippo, lo scultore prediletto di Alessandro Magno. Il Colosso, la cui base poggiava su uno dei moli del porto, cadde dopo circa sessanta anni a causa di un terremoto, privandoci, a dispetto della sua grande fama, della sua reale iconografia, riecheggiata proprio dalla statua dall’Apollo di Civitavecchia. L’eleganza e la leggerezza di questo capolavoro dell’arte antica, trasmettono oggi, come allora, una profonda emozione. Una breve guida dell’attuale allestimento del

Museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, con la sala del Lapidario, il ballatoio in cui trovano spazio i contesti archeologici del territorio limitrofo, le Terme Taurine, cui è dedicato un approfondimento, e la Sala del santuario etrusco di Punta della Vipera, arricchiscono di contenuti il volume.

Il secondo volume è dedicato a La Necropoli etrusca Cava della Scaglia a Civitavecchia. Nuovi dati e documentazione, e presenta contributi di vari autori curati di Barbara de Paolis, responsabile della sezione Ulpia del Gruppo Archeologico Romano e consigliera nazionale del G.A.R. Il libro approfondisce la necropoli etrusca di Cava della Scaglia, situata presso la costiera settentrionale di Civitavecchia. Questo complesso archeologico, di competenza della Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, che si avvale della

collaborazione con il GAR dal 2019, attraverso il suo vasto repertorio di sepolture, offre una finestra originale sull’evoluzione della comunità etrusca costiera, probabilmente legata a Tarquinia, compresa fra il VII secolo e il IV-III secolo a.C. Il volume si articola in due sezioni principali: la prima analizza la necropoli dal punto di vista storico, geologico e architettonico, integrata con una dettagliata disamina dei materiali ritrovati; la seconda sezione include i rilievi e il catalogo delle tombe, arricchiti da un interessante approccio archeo-astronomico, che propone una lettura non convenzionale del sito.

Il libro è corredato anche da QR code, che permettono una visita virtuale della necropoli, offrendo un’esperienza immersiva.

L’iniziativa editoriale dei Quaderni del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia si

caratterizza come una best pratice che sposa gli obiettivi della Direzione regionale Musei nazionali Lazio, punto di connessione tra centro e periferia, che opera per favorire il dialogo tra enti statali e locali, tra realtà museali pubbliche e private, per la costruzione del sistema museale regionale, sostenendo la nascita di reti locali che coinvolgono diversi attori per lo sviluppo di itinerari culturali e la crescita dei territori in cui opera.

INTERVENGONO:

Luca Mercuri, Direttore delegato dell’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma.

Elisabetta Scungio, Direttore regionale Musei nazionali Lazio

Gabriella Sarracco, Presidente Fondazione Bancaria Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Carlo Casi, Casa editrice Antiqua Res

Lara Anniboletti, Direttore del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia – Responsabile della collana Quaderni del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

Alessandro Mandolesi, Comitato scientifico Quaderni del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

MODERA:

Andreas Steiner direttore rivista Archeo. Attualità del Passato.