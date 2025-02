Ruba borse per 30mila euro da un appartamento, ladro francese preso a Villa Torlonia • Terzo Binario News

Il furto in pieno giorno con la Polizia che lo ha preso mentre cercava di scappare, è stato mandato ai domiciliari

Svaligia un appartamento portando via borse di pregio per 30mila euro e la Polizia lo arresta mentre cerca di scappare in auto.

È successo nei pressi di Villa Torlonia domenica pomeriggio.

A chiamare, un cittadino che nei pressi di via Antonio Bosio ha notato delle persone sospette aggirarsi in zona.

La volante è giunta subito e alla vista degli agenti, il francese ha cercato dapprima di nascondersi fra le auto avvicinandosi a quella presa a noleggio mentre trasportava un grosso sacco nero.

Quando i poliziotti si sono avvicinati, non ha fatto in tempo a mettere in moto.

Oltre agli accessori, nella vettura sono stati recuperati oggetti adatti allo scasso e un foglio con sù scritti degli indirizzi.

Dopo l’arresto, è arrivata la convalida che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.