Si perde nei boschi di Trevignano, lo intercetta il Drago dei pompieri • Terzo Binario News

Il giovane, in stato confusionale, è stato poi trasportato all’ospedale Belcolle di Viterbo

Un delicato intervento ha visto protagonisti i Vigili del fuoco di Bracciano.

Dalle 9.30 di domenica sono stati allertati per una ricerca a persona in zona via Fontanella a Trevignano Romano.

Un ragazzo in evidente stato confusionale si è allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le sue tracce.

Visto la zona impervia il Capo squadra dei Vvf della 25A, dopo un’attenta analisi della zona, ha richiesto l’ausilio dell’elicottero Vvf e la squadra SAF, specialisti Speleo Alpino Fluviali.

L’elicottero dall’alto dopo vari sorvoli ha intercettato il ragazzo e riferito le coordinate alla squadra di terra. Grazie a tecniche di Topografia applicata al soccorso sono riusciti a raggiungere il giovane e riportarlo in zona sicura affidandolo al personale sanitario del 118.

Successivamente è stato trasportato all’ospedale di Viterbo. Sul posto presenti il Sindaco di Trevignano e i Carabinieri.