Crolla una casa a Torrimpietra, una donna elitrasportata al Gemelli • Terzo Binario News

È successo in via delle Quattro Casette a Tragliatella, possibile fuga di gas

Poco dopo le 13 a Torrimpietra, frazione di Fiumicino, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, sono intervenuti in Via delle Quattro Casette per il crollo di un’abitazione.

Otto le squadre dei pompieri in azione, per il recupero dalle macerie una donna che sembrerebbe l’unica coinvolta, cosciente, trasportata con eliambulanza all’ospedale Gemelli. Si tratta di una 62enne le cui condizioni non sarebbero gravi.

Operazioni in corso e cause in fase di accertamento ma si ipotizza la fuga di gas.

Il perimetro della villetta è stato interdetto all’accesso per consentire la messa in sicurezza ed rilievi del caso.

Sul posto Funzionario e Capo Turno VVF.