Elezioni, la lista di Civitavecchia Popolare • Terzo Binario News

“Ecco la nostra lista, che abbiamo voluto chiamare CIVITAVECCHIA POPOLARE

Siamo sempre noi, gli uomini e le donne, giovani, meno giovani e giovanissime/i che animano le piazze, che difendono il territorio organizzando manifestazioni, studiando i documenti ed entrando nel merito delle questioni anche con proposte concrete.

Le persone che si schierano con i lavoratori e le lavoratrici quando rischiano il lavoro e i loro diritti, quelli che pensano che i servizi debbano essere pubblici e funzionare come diritto per tutti le cittadine e i cittadini e non come privilegio per pochi.

Ci troverete sempre dalla stessa parte, al vostro fianco a difesa dei diritti di tutte e tutti, dell’ambiente e del territorio.

Siamo candidati nella coalizione a sostegno di Enzo D’Antò sindaco.

Se questa volta sceglierete di votare noi, la nostra azione potrà essere più efficace e le vostre idee saranno portate da noi nelle istituzioni.

Dateci la forza di cambiare la nostra città:

per sottrarla al degrado in cui la vorrebbero tenere per farla serva insieme alla sua popolazione, per ottenere diritti e benessere per tutte e tutti i Civitavecchiesi.

Questa è la nostra lista:

BAFFETTI FABRIZIO

BALSANO MARCELLO

BENEVENTO MARIA ROMANA

CORVI CLETO

D’ANGELO ALICE

DE PAOLI ANTONIO

GALLO ELISABETTA

GORGORETTI ALBERTO

GRANDE GAETANO

LOMBI LUCIANO

LORENTI GARCIA MANOLA

MALAGUTI MARTA

MATHIAS MANCIN

OLIVA DARIO

OLIVIERI MONICA

PARLA FRANCESCA

PUPPI MAURIZIO

RICOTTI SIMONA

ROCCHI MAURIZIO

SEIDENARI LUCA

SINI LUIGI

TARTAGLIA ROBERTO

TEDDE CHIARA

VARCHETTA GIULIANO”