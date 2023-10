Si Ladispoli: "Grando annuncia la fine dei lavori per il cinema... dopo due anni" • Terzo Binario News

“Ci risiamo.

Il sindaco Grando annuncia nuovamente che i lavori per il cinema si avviano al termine.

A volte, il silenzio ha più effetto ma d’altronde la nostra amministrazione ci ha abituati al silenzio solamente quando non può accendere i riflettori su sé stessa, vale a dire per la maggior parte dell’anno.

Dopo più di 2 anni ed un canone azzerato per l’affitto del cinema, il sindaco ha voluto comunicarci che “le attrezzature sono finalmente arrivate”

Bisogna pur dire che la sua felicità, non interessa nessuno, se non addirittura fuori luogo.

Qui nel mondo reale, i cittadini hanno bisogno di altre rassicurazioni, come ad esempio sul carovita.

Addirittura l’amministrazione fa perdere giornate intere alle poste ai cittadini, per ritirare una raccomandata per un bollettino di 30 euro per il passo carrabile, perché nessuno in questi anni è stato capace di riscuoterla…

Siamo veramente stanchi di dover paragonare la nostra città ad un parco giochi, dove tutti sono felici e sorridenti, per 4 attrazioni che nessuno è capace neanche a tirar su”.

Circolo Sinistra Italiana

Roma Litorale Nord

“Mahsa Amini”