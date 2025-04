Si Ladispoli contesta Grando: "Dice di scrivergli, poi non risponde alle mail" • Terzo Binario News

“Il sindaco Alessandro Grando finalmente risponde ai privati cittadini via social.

Purtroppo la risposta, priva di self control istituzionale, è per tacciare un cittadino, accusandolo pubblicamente di “polemiche sterili” riguardo l’ennesima spesa pazza, fatta con soldi pubblici, per finanziare l’ennesimo Air Show.

Il sindaco si dice disponibile a rispondere, tramite email, lasciando pubblicamente il suo indirizzo di posta elettronica.

Ci dispiace però contraddirlo, specificando che sia cittadini che forze politiche, spesso e volentieri non ricevono alcuna risposta.

Ovviamente le nostre email, indirizzate anche ad assessori e delegati, hanno ricevuto lo stesso trattamento: ignorati.

Abbiamo la corrispondenza a testimonianza e, in ordine sparso, abbiamo richiesto informazioni riguardo la rimessa in funzione delle casette dell’acqua, una proposta di pedonalizzazione delle strade, una segnalazione sui rifiuti bruciati illegalmente, un’altra segnalazione circa il ripristino di strade e marciapiedi in seguito ai lavori per la fibra ottica, cercando sempre un dialogo.

Lo stesso trattamento è toccato a tanti, tanti cittadini, che scrivono ma non ricevono mai il rispetto e le risposte che meritano!”

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord

“Mahsa Amini”

AVS