Si dimette l'assessore Torresi a Fiumicino • Terzo Binario News

“L’Assessore Torresi sarà chiamata a ricoprire un incarico prestigioso e di responsabilità in altra sede, una nuova sfida che affronterà con la dedizione e la competenza che le sono proprie. – dichiara il Primo Cittadino. – Come anche l’Assessore ha riconosciuto, il nostro Comune è grande ed importante e necessita di una presenza a tempo pieno. La ringrazio quindi per la sensibilità ed il rispetto dimostrato nei confronti della nostra città.

Ho apprezzato dal punto di vista personale una donna di valore e di valori, con la quale ho condiviso un percorso breve ma intenso di collaborazioni e intese delle quali si vedono già i primi risultati. La sua assenza sarà sentita e a nome anche della Giunta esprimo la mia riconoscenza all’Assessore Torresi per l’ impegno profuso al servizio della comunità di Fiumicino e le auguro il massimo successo nei suoi progetti futuri”. Con queste parole il Sindaco Mario Baccini accoglie le dimissioni dell’assessore alla cultura e allo sport Valentina Torresi.