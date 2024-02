Elezioni Civitavecchia, Enzo D'Antò candidato per M5s e Unione Popolare • Terzo Binario News

La presentazione all’aula Cutuli con Daniela Lucernoni per i grillini e Fabrizio Baffetti per Up

Movimento 5 Stelle e Unione Popolare scendono in campo per le elezioni comunali di Civitavecchia di giugno.

Il nome scelto a sostegno dei due partiti è quello di Enzo DAntò, già assessore della giunta grillina e ora consigliere comunale.

All’aula Cutuli a rappresentare coalizione Daniela Lucernoni per i grillini e Fabrizio Baffetti per Unione Popolare.

D’Antò ha detto: “La mia è una candidatura che non nasce sui tavoli romani, anzi sono due fore che altronde non stanno neanche insieme, nessuno si è intromesso. Riportare le persone a interessarsi alla politica, basta astensionismo. Sul ricorso del seggio in Regione arriverà un pronunciamento domani per questo ho annunciato la candidatura oggi. Il Pd? La base ha preso le distanze dai dem e noi lavoriamo in base a questo, non imponiamo le scelte dall’alto. Per ora ci sono due liste ma ne arriverà una terza D’Antò Sindaco. Fra i candidati ci sarà qualcuno che ha già lavorato ai tempi dell’amministrazione grillina. Sul programma ci sono dei gruppi di lavoro attivi”.