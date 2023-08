Si cerca urgentemente casa per Andrea, taglia piccola, dolcissimo: vagava da solo in provincia di Roma • Terzo Binario News

Urgenteeeeee anzi di più!!!!!!!

Mi chiamano ieri sera ad un paese vicino dove abito io, mi dicono che c

è un cagnolino che vaga da giorni terrorizzato, affamato e assetato, mi

precipitò giù e lo vedo si fa accarezzare ma ha il terrore negli occhi…..

Devo portarlo via perché la ci sono altri randagi che fanno branco e la

gente del posto non ama molto i randagi e da lì è chiamare qualcuno che

lo porti in CANILE, il passo è breve LO PORTO VIA ( E non e ‘ stato facile, )

Trovo uno stallo di fortuna ma È PER UN BREVE PERIODO,

Cerco urgentemente adozione su Roma o zone limitrofe, altrimenti finito

lo stallo si apriranno le porte del CANILE e nei suoi occhi vedo già

tanta sofferenza.

Lo abbiamo Chiamato Andrea, ha circa 5 anni, taglia piccola sui 6/7

kili, dolcissimo dal carattere mite, Vi prego una casetta per Andrea

Lo daremo in adozione solo dopo modulo conoscitivo, preve post affido

Per INFO Stefania Donadio SU FACE O AL 3483725351 ,( LASCIATE MESSAGGIO

SU WHATSAPP DI PRESENTAZIONE)

MASSIMA CONDIVISIONE. NON ABBIAMO MOLTO TEMPO

Pubblicato mercoledì, 16 Agosto 2023 @ 07:36:00