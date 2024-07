Sì al tram “via Barletta – viale Angelico – piazzale Clodio” • Terzo Binario News

La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione della linea tranviaria “Via Barletta – viale Angelico – Piazzale Clodio” e propedeutico alla presentazione dell’istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“È un risultato molto importante l’approvazione di questa delibera – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – perché ci permette di avanzare nell’iter che porterà alla realizzazione della tranvia Via Barletta-Piazzale Clodio, la prima delle sette tratte progettate e già previste nel PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – fondamentali per il rilancio della cura del ferro.

L’infrastruttura prevede di allacciarsi ai binari già presenti su via Barletta, di procedere con doppio binario su viale Angelico fino all’intersezione con viale Mazzini, che viene percorso con due binari singoli che si attestano a piazzale Clodio, costituendo una possibile estensione della linea 19 e della futura tranvia Termini-Vaticano Aurelio. Lo sviluppo complessivo della tratta – conclude Patanè – è di circa 1,80 chilometri per singolo binario per cui è prevista la fornitura di tre convogli”.