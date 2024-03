Shock sul Lungotevere, trovato morto un uomo di 56anni • Terzo Binario News

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi sul Lungotevere nel tratto tra Ponte Mazzini e Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta. Sono stati gli uomini del Gruppo sicurezza sociale urbana della Polizia Locale a notare l’uomo riverso a terra. Si tratta di un 56enne.

Tragedia nel pomeriggio di oggi sul Lungotevere dove un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita lungo il percorso della pista ciclabile. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore, anche se al momento del ritrovamento il suo corpo trovava già accasciato per terra.

Le condizioni dell’uomo a prima vista avevano fatto ipotizzare agli agenti del gruppo Gssu che si trattasse di uno svenimento, attivando la richiesta immediata di un intervento degli operatori sanitari dell’ARES 118, che giunti sul posto per tentare le manovre di rianimazione, ad un certo punto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 56enne.

Non è ancora stata resa nota l’identità dell’uomo, mentre è certo che si tratta di un cittadino italiano.

In attesa dell’Autorità Giudiziaria gli agenti della Polizia Locale hanno messo in sicurezza il tratto della ciclabile, per il tempo necessario ad eseguire i rilievi e confermare la causa del decesso.

Fonte, Canale10