Nuovi appuntamenti con “Nati per Leggere” alla Biblioteca comunale di Ladispoli • Terzo Binario News

“Anche a marzo la Biblioteca vi aspetta con gli appuntamenti Nati per Leggere…la prossima settimana ce ne saranno addirittura 2!

Martedì 12 marzo alle ore 16:30 si terrà il consueto appuntamento di lettura rivolto ai bambini dai 0 a 6 anni, dal titolo Molte storie fanno primavera.

Mentre Venerdì 15 marzo – ore 09:15 torna I piccolissimi Nati Per Leggere, dedicato ai bambini da 0 a 1 anno e famiglie in attesa.

Entrambi gli incontri sono a cura del nostro instancabile e prezioso Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli, che tanto si impegna per promuovere la lettura in famiglia ai bambini fin dalla nascita.

Vi ricordiamo infatti che leggere al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

E’ un gesto semplice, quello della lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita ma è necessario la prenotazione ai contatti della Biblioteca.

Vi aspettiamo numerosi!”