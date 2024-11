Sgombero di Furio Camillo: piano di sicurezza e coordinamento forze in campo della Questura • Terzo Binario News

Dalle prime ore del mattino un articolato dispositivo di sicurezza è stato messo in campo dalla questura di Roma con l’impiego delle diverse forze di polizia così come pianificato con ordinanza di servizio del Questore di Roma al fine di dare esecuzione ai provvedimenti di abbattimento di manufatti abusivi realizzati in via di Costamagna.

Il dispiegamento di risorse ha consentito la cinturazione dell’area al fine di evitare azioni di disturbo da parte di eventuali soggetti critici, eventualmente intenzionati a dare sostegno agli occupanti.

Il coordinamento di tutte le forze messe in campo è stato affidato al dirigente del commissariato di zona, assicurando un’idonea cornice di sicurezza alle operazioni di demolizione affidate a tecnici incaricati dal municipio.

L’attività messa in campo mira a restituire l’area urbana interessata nell’alveo della legalità, incidendo ancora una volta sia sul profilo della sicurezza pubblica, che della sicurezza urbana, con un approccio multitasking che vede ricondotto ad un unicum l’intero asset istituzionale provinciale e locale.