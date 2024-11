Esplosione a Civitavecchia, petardo dentro un carrellato al Faro • Terzo Binario News

Il boato udito distintamente in diverse zone della città, è scoppiato in via Anita Garibaldi mandando in frantumi delle finestre; il tam tam sui social

Un boato ha scosso Civitavecchia stanotte e tutti a chiedersi cosa fosse successo.

La risposta arriva dalle forze dell’ordine, dai Carabinieri nello specifico, che hanno circoscritto l’episodio.

È stato fatto scoppiare un petardo in via Anita Garibaldi – una stradina che collega via Flavioni con via degli Orsini al Faro – in un contenitore dei rifiuti condominiale, provocando dei danni alla palazzina sovrastante.

Nello specifico, sono state danneggiate le finestre di due abitazioni del primo piano andate in frantumi, e l’ingresso del portone.

La deflagrazione intorno alle 23.40, con successivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della stazione di Civitavecchia.

Questi ultimi stanno indagando sull’accaduto, confidando di avere delle immagini dalle telecamere delle abitazioni vicine.

L’esplosione del carrellato è stata udita praticamente in tutta Civitavecchia, destando non poca preoccupazione e soprattutto non capendo cosa fosse accaduto.

Si è ingenerato un tam tam nel quale sono state avanzate diverse ipotesi finché non si è arrivata la certezza di cosa fosse accaduto.