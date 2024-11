Lancia la compagna dalle scale, 36enne arrestato a Tor Vergata • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 36enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna convivente, 34enne romana.

La scorsa sera, a seguito di una richiesta giunta al 112 da parte della vittima, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della coppia, in via Comiso in zona Tor Vergata, dove la donna ha denunciato che, poco prima nel corso di una lite, il compagno l’avrebbe picchiata violentemente, facendola cadere dalle scale. Riuscita ad allontanarsi si sarebbe rifugiata presso l’abitazione di un vicino dove ha richiesto aiuto.

La vittima è stata trasportata con autoambulanza presso il Policlinico Casilino, dove è stata medicata e dimessa con 10 giorni di prognosi.

I Carabinieri, acquisita la formale querela della 34enne, che ha inoltre riferito di subire reiterate violenze fisiche e verbali da parte dell’uomo da molti anni, e d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato il 36enne e lo ha condotto nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la permanenza in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.