Sfratti, Unione Inquilini a Raggi: "È pronto a garantire il passaggio di casa in casa?" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nonostante ci ritroviamo ancora in piena pandemia, diversi emendamenti, anche di maggioranza, verranno presentati in Parlamento per rivedere la proroga degli sfratti approvata nel Milleproroghe.

Una eventualità che dovrebbe preoccupare non poco la Sindaca Virginia Raggi e l’assessora alle politiche abitative Valentina Vivarelli in una città completamente impreparata ad affrontare la valanga di sfratti che a pochi mesi potrebbero inondare la città.

Da mesi Unione Inquilini invoca il tavolo di crisi in una città impantanata invece nella guerra ai numeri delle erogazioni del contributo affitto Covid-19.

Sindaca, lei è responsabile della salute dei cittadini e a questi deve garantire il passaggio di casa in casa. Si sta facendo promotrice del blocco degli sfratti? Non è il momento di intervenire sul Prefetto per dare vita ad una commissione graduazione sfratti? Dove sono le case popolari per garantire le famiglie in graduatoria e le famiglie in disagio economico e abitativo per le quali a breve o a giugno si prevedono le esecuzioni di sfratto? A quando il tavolo di crisi approvato nella mozione votata all’unanimità in Campidoglio?

Unione Inquilini