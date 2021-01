Franco Conte; "Giuseppe Loddo, esempio di figlio da ammirare" - Terzo Binario News

I genitori, il bene immenso che donano ai figli vero e tangibile,i l bene dei figli…..avvolte scordarello, il vivere il proprio genitore, stare a contatto nelle piccole cose del quotidiano, una passeggiata, una scampagnata ,un pranzo o cena o andare a fare colazione.

Non solo nelle feste comandate, ma nel quotidiano vivere….questo è voler bene, .. purtroppo oggi lo si esprime in altro modo , mettendo una foto alla parete…..per riempire il vuoto di una vita….. mai presente.

Ma non tutti sono così,…..un esempio su tutti Giuseppe Loddo, che ha perso la mamma ,la Signora Laura, da poco, ecco quest’uomo è sempre stato vicino alla mamma, giorno e notte, pranzo e cena, via vai per ospedali , visite e ogni qualsivoglia esigenza, lui è sempre stato presente, mai una mancanza, mai una dimenticanza, il suo amore per la mamma è stato ed è grande come quello ricevuto.

Una persona da ammirare, …. un esempio da seguire …..in questo mondo sempre più menefreghista ed egoista, …..se per una vita i genitori non li hai mai messi al primo posto….se il primo piatto non era per loro….. non si può pensare che due giorni di fotografie cancellino…..anzi riempiano un vuoto di una vita, i genitori vanno vissuti, e Giuseppe Loddo è stato un esempio, ciò ti fa onore e ti renderà serenità”.

Franco Conte