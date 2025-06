Sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali: proseguono gli interventi in tutto il territorio comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

L’assessore Alessandro Gnazi: “Chiedo ai cittadini di collaborare e di rispettare i divieti di sosta previsti nei giorni di pulizia, aiuteremo gli operai a lavorare meglio e più rapidamente”

“Come annunciato, da alcuni giorni nel territorio, su espressa volontà dell’Amministrazione comunale la Rieco Spa ha raddoppiato i turni e le unità di personale impegnate nel solo sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali.

Un’azione di pulizia importante e capillare, per garantire un maggiore decoro e una maggiore percorribilità per i pedoni. Un’attività ancor di più necessaria ora che stiamo entrando nel pieno della stagione estiva.

Già molte le strade su cui sono stati effettuati degli interventi e altrettante sono in programma. Dopo di che, si procederà al passaggio del diserbante, sarà utilizzato chiaramente un prodotto biologico e non nocivo per gli animali e le persone”. A renderlo noto è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri.

“Saranno diversi gli interventi sia a Cerveteri capoluogo che nelle Frazioni, in particolar modo quelle di Cerenova e Campo di Mare – aggiunge l’Assessore Gnazi – in questa prima settimana, le squadre di intervento sono state in Via dei Pitosfori, Via delle Margherite, via dei Vignali, Via Settevene Palo, via dei Glicini, via Chirieletti, dove tra l’altro è stato svolto un intervento estremamente lungo e approfondito, Lungomare dei Navigatori Etruschi, Via Caerevetus, via della Lega, via Passo di Palo, via Iaffei, via Borsellino, via Eufronius, Piazzale Caputo e via Vadimone”.

“Nei prossimi giorni chiaramente gli interventi di sfalcio e pulizia dei cigli proseguiranno ma ci tengo prima di tutto a fare una raccomandazione a tutti i cittadini – aggiunge l’Assessore Alessandro Gnazi – è infatti accaduto che i mezzi e il personale della Rieco in alcune strade si trovassero in difficoltà nell’eseguire l’intervento a causa delle automobili parcheggiate nonostante l’ordinanza di divieto di sosta affissa. Questo, può comportare pesanti rallentamenti nelle operazioni o addirittura in determinati casi l’impossibilità ad eseguire l’intervento nella sua interezza. Invito pertanto tutti a rispettare i divieti di sosta nei giorni indicati nelle proprie vie: in questo modo, otterremo un lavoro migliore e più rapido da parte delle squadre in servizio”.