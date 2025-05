Il progetto AquiloniAmo dell'Auser Cerveteri al lungomare degli Etruschi • Terzo Binario News

“Il progetto AquiloniAmo che vede la collaborazione tra la scuola primaria dell’IC Salvo D’acquisto e l’associazione Auser Cerveteri ha visto la sua giornata conclusiva sul lungomare degli Etruschi.

Una giornata speciale vissuta a pieni polmoni con oltre 100 bambini che hanno potuto, finalmente, far volare gli aquiloni che hanno costruito nel corso di un laboratorio. I nonni Auser con pazienza e perseveranza hanno, infatti, insegnato ai nostri alunni come si costruisce un aquilone partendo dal riciclo delle carte delle uova di Pasqua.

Un’attività interdisciplinare che si coniuga perfettamente con i temi dell’educazione civica e che ha visto i bambini operativi nel piccolo gruppo. Non un aquilone per me ma un aquilone per noi! Importante, soprattutto in questo momento storico, far comprendere il valore del Noi, il rispetto per le altrui idee, la possibilità di mettere da parte un pezzetto del proprio se’ a favore di un bene più grande. La cooperazione non è innata, va spronata e incentivata e di questo sono convinte le docenti che hanno aderito al progetto.

Altro elemento cardine per le docenti è il passaggio di consegne, il saper fare grazie ai grandi e in questo i nostri amati volontari Auser sono esempi rari di virtù! Ci hanno seguito nella parte progettuale e ci hanno accompagnato oggi per l’intera mattinata cercando di incoraggiarci e risolvere i nostri problemi tecnici legati al volo. Un grazie sentito e speciale va anche ai nostri aquilonisti amatoriali Claudio, Pino, Antonio e Stefano che ci hanno deliziato con i loro spettacolari aquiloni e che oggi sono stati investiti anche nel ruolo di aiutanti. Tutti insieme, una spiaggia intera, un solo cielo che ci sorrideva!”

Auser Cerveteri