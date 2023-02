Settanni: "La minoranza del Pd Santa Marinella arriva tardi" • Terzo Binario News

“Giunge purtroppo tardivo il giudizio sul bilancio di questi 5 anni di mandato della maggioranza Tidei, da parte della minoranza PD di Santa Marinella.

L’analisi fatta con il comunicato dal titolo “Il PD deve cambiare passo”, diffuso il 21 febbraio è apprezzabile per imparzialità, quanto impietoso nel mettere in evidenza tutte le contraddizioni, le manchevolezze e le ipocrisie dell’operato di quest’amministrazione.

La riduzione di 2/3 di voti nel PD cittadino registrata nelle attuali elezioni regionali, rispetto a quelle del 2018, ed il consistente aumento dei voti di Italia Viva non è altro che il segno tangibile dell’incoerenza di chi anziché lavorare per la compagine politica di cui dovrebbe “con onore” portare e difendere il simbolo, antepone invece logiche familistiche ed interessi di bottega che nulla hanno a vedere con gli ideali di appartenenza ad una fede politica.

Nel condividere le negative valutazioni relative:

– al project financing del cimitero comunale sulla cui mancanza di garanzie del solo operatore economico che si è aggiudicato la gara avevo dato ampia dimostrazione durante il dibattimento in Consiglio Comunale;

– alla lottizzazione ai sensi della legge 167/62 di Santa Severa;

– alla gestione del rapporto con la Gesam che non ha per niente migliorato lo stato di degrado della città nonostante i continui annunci e stante l’inconcludenza delle figure di controllo dedicate al settore;

– alla questione del project dello Stabilimento Perla del Tirreno che, in caso di vittoria alle prossime amministrative questo sindaco non si farà più scrupoli di attuare;

– al contegno improntato ad un inaccettabile e diseducativo bullismo politico di chi anziché rappresentare l’istituzione cittadina al massimo livello dei valori del rispetto umano si è invece lasciato andare ad offese pubbliche, insulti personali, violazioni del regolamento del Consiglio Comunale, in piena complicità con un Presidente del Consiglio la cui funzione é quella di arredo della sala consiliare.

Non si può infine dimenticare che le continue minacce nei confronti dei concittadini dissidenti, l’arroganza violenta contro gli avversari, il clima di veleno che ha portato ad una vicenda politico-giudiziaria dai contorni alquanto oscuri, ha fatto dilagare nella nostra città una cupa atmosfera ammorbante da far west politico-culturale in cui vige la legge del più forte in una logica di governo retto dal delirio di onnipotenza.

Su quelli che poi dalla minoranza PD vengono ritenuti successi sarebbe invece necessario un più critico approfondimento in quanto:

– sul risanamento finanziario pesa ancora la precaria situazione della Santa Marinella Servizi, così come certificata dall’ultimo parere della Corte dei Conti;

– sugli interventi condotti per gli impianti sportivi va detto che il rifacimento del campo sportivo, per non aver speso una manciata di spiccioli, consegna alla città una struttura classificabile ai sensi della normativa CONI solo come impianto sportivo di esercizio, precludendo l’uso per le competizioni sportive agonistiche (quindi con danno alla possibilità di inserire il nostro Comune in un circuito di pregio sportivo inibendo di fatto quel progetto che pomposamente, quanto ingannevolmente, lo stesso Tidei chiama “città dello sport”);

– sulla realizzazione della nuova piscina comunale saranno i cittadini a sostenere il peso del mutuo con il Credito Sportivo, cosi come sempre i cittadini sosterranno l’ulteriore mutuo per l’acquisto della sede comunale di via Cicerone, a fronte della millantata capacità dello stesso Tidei di avere la capacità di attrarre finanziamenti pubblici dagli Enti sovraordinati;

– sulla viabilità va precisato che a fronte dell’asfaltatura di alcune strade nulla in realtà e stato compiuto a livello di revisione e razionalizzazione del piano del traffico, e della realizzazione di interventi volti alla sicurezza stradale come rotonde, dissuasori di velocità ecc. La superficiale gestione della viabilità fu messa in evidenza proprio con le balzane modalità con cui fu istituito il piano parcheggi a pagamento o addirittura con l’irresponsabile utilizzo del parcheggio Toscana ove solo per un miracolo non vi sono stati incidenti mortali che ora infatti risulta chiuso anche a seguito di una mia segnalazione al Compartimento Regionale della Polstrada, che ha indotto l’ANAS ad imporre al Comune la chiusura dell’area senza l’effettuazione di lavori di messa in sicurezza dell’accesso.

Non si può poi che concordare sul fatto che il ricorso alla “politica del meno peggio” sia stato un fallimento e che per il futuro è necessario che le forze politiche che si presenteranno abbiano un programma credibile e un candidato sindaco credibile e capace, ma aggiungerei che la credibilità non è sufficiente essendo necessaria alla città soprattutto una politica autorevole, fatta da persone autorevoli, che operino al di fuori dalla solita logica paesana della merce di scambio, delle promesse, delle cordate di voti dei manipolatori della politica cittadine, che sappiano esprimere invece valori per il bene della città e soprattutto abbiano una prospettiva nuova per il futuro assetto della città e per i progetti di sviluppo.

Agli “amici” della minoranza PD ricordo che era il lontano 9 febbraio 2021 quando in un comunicato “invitavo i concittadini a prendere le distanze da un PD che dimostrava di essere lo zerbino di un sindaco che aveva messo una pesante ipoteca alla democrazia della Perla del Tirreno” (https://www.terzobinario.it/settanni-al-pd-santa-marinella-zerbini-di-tidei-i-project-li-ha-certificati-lui/).

A quei tempi il PD era compatto nel sostenere le linee politiche di questa maggioranza e mi attaccava violentemente poiché svolgevo, come ho sempre fatto in questi anni anche senza ottenere il giusto riconoscimento da chi dovrebbe farlo, una forte e qualificata opposizione, insieme ad una sparuta minoranza. Ma non si può sottacere che a quei tempi tutti i consiglieri PD hanno approvato il project del Cimitero, la lottizzazione dell’area di Santa Severa con la 167/62, il piano parcheggi e tutte le cose che ora parte del PD critica.

Insomma non chiedo meriti ma una soddisfazione posso pretenderla: quella di aver scritto allora ciò che oggi é…….bastava solo avere l’onestà intellettuale di saper leggere, cosa sulla quale credo che in città ancora oggi poche menti libere sappiano fare.

Il miglior profeta del futuro è il passato (cit. Lord Byron)”.

Consigliere FdI Francesco Settanni