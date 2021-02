Settanni al Pd Santa Marinella: "Zerbini di Tidei, i project li ha certificati lui" - Terzo Binario News

“Quando si colpisce nel segno, provocando le reazioni scomposte degli avversari significa che si dice la verità, una verità che fa evidentemente male.

Il comunicato pubblicato su Terzobinario.it dell’8 febbraio scorso da parte del PD (https://www.terzobinario.it/il-pd-di-santa-marinella-a-settanni-dice-menzogne-sui-parcheggi-blu/) è significativo del livello di chi lo ha scritto, risultando il solito concentrato di insulti ed attacchi personali, a cui fa normalmente ricorso chi non ha argomenti, contenuti politici e cognitivi.

Un metodo comunicativo a cui purtroppo sono stato abituato nella Perla del Tirreno, da quando si è insediata l’attuale maggioranza. Con riferimento al Piano Parcheggi, nel mio comunicato del 3 febbraio (https://www.terzobinario.it/settanni-sulla-farmacia-comunale-bene-il-prc-la-vendita-e-un-trucco-da-finanza-creativa/) da nessuna parte si parla di esso come project financing, bensì le testuali parole ivi riportate erano: “il Piano Parcheggi, oltre a essere stato concepito come un’ennesima mazzata sui cittadini per la volontà di tappezzare tutto il territorio con le zone blu a pagamento, è rimasto una chimera”.

Ciò premesso, preciso ai mistificatori del PD che, contrariamente alle loro parole che si perdono nel vento, ci sono prove (documenti, atti, video, dichiarazioni social) che attestano la volontà della giunta Tidei di realizzare un piano parcheggi con il project financing.

Riporto alcuni di tali atti amministrativi ufficiali. Si tratta in particolare di un documento programmatico presentato nella Conferenza dei Capigruppo dal sindaco il 30 ottobre 2018 a premessa del Consiglio Comunale del 5 novembre 2018 e di un opuscolo illustrativo in carta patinata fatto pubblicare e distribuire sempre dal sindaco agli inizi del 2020.

In entrambi si parla di realizzazione di parcheggi con il metodo del partenariato pubblico-privato. Ad onor del vero si rammenta inoltre ai buontemponi del PD che hanno scritto quel comunicato che nel Consiglio Comunale del 29/11/2019 la maggioranza Tidei ha votato a favore di un bilancio di previsione 2019-2021 che prevedeva, fra le voci di entrata in bilancio, un gettito di 900mila euro derivanti dall’ipotetico finanziatore privato che avrebbe assunto il project del piano parcheggi. Questa non è fantasia: invito il direttivo PD a farsi mostrare le registrazioni dell’assise ovvero a farsi dare dal delegato i documenti di quel bilancio di previsione, oppure i verbali della Commissione Bilancio. Allora PD chi dice le bugie?

Se il PD nel frattempo ha fatto segretamente opera di dissuasione ai piani del sindaco, rimane ancora da appurare quale sarà la fine di questa vicenda, considerate le giravolte con cui il sindaco è abituato a trattare i suoi interlocutori, PD compreso. Non posso peraltro sottacere la faziosità di quanto scritto dal PD nel non voler entrare ovviamente nel merito della vicenda della Farmacia comunale, che era il vero tema del mio comunicato, così come del project del Cimitero comunale…Evidentemente sono temi scomodi su cui il PD non ha argomenti e di cui, come ho detto e ribadisco c’è solo un colpevole e connivente silenzio. Insomma, se questo comunicato fosse stato dato a “Striscia la notizia” sapremmo già come Emilio Fede avrebbe liquidato la figuraccia fatta dal direttivo PD.

Al PD che si preoccupa della mia solitudine rispondo che è meglio soli che male accompagnati, se i compagni di viaggio sono coloro che hanno permesso ad un PD uscito sconfitto dalle elezioni del marzo 2018 di essere resuscitato ed andare a governare contro la volontà popolare.

Del resto: ….dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Io sono stato coerente, sempre. Forse non c’entro nulla con Rifondazione Comunista, ma almeno posso permettermi di riconoscere che esso ha coerenza e dignità da vendere, schierandosi decisamente dalla parte della comunità nella battaglia contro i project. Non si può dire la stessa cosa del PD di S. Marinella e S. Severa. Sono io pertanto ad invitare i concittadini a prendere le distanze da un PD che dimostra sempre più di essere lo zerbino di un sindaco che ha messo una pesante ipoteca alla democrazia della Perla del Tirreno e dalla cui maggioranza, la buona sinistra ha preso ormai le distanze”.

Consigliere Francesco SETTANNI Gruppo Misto – Santa Marinella