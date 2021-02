Manziana: donato il bozzetto del busto di Tommaso Tittoni - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi Francesca e Maria Elisa Tittoni hanno donato al Comune di Manziana una antica foto raffigurante il bozzetto del busto patinato in bronzo di Tommaso Tittoni (1855-1931) sito nella Piazza omonima.L’opera, realizzata dallo scultore Enrico Tadolino, venne realizzata nel 1934 e ritrae Tommaso Tittoni con l’uniforme di Presidente dell’Accademia d’Italia e con al collo il Collare della S.S. Annunziata, ricevuto direttamente da Re Vittorio Emanuele III nel 1923, all’epoca massima onoreficenza attribuita da Casa Savoia”. Lo ha riferito il sindaco di Manziana, Bruno Bruni.

“Tommaso Tittoni, laureato in giurisprudenza, iniziò la sua carriera politica nel 1886 quando venne eletto per la prima volta alla Camera dei deputati. Divenne poi Senatore e nel 1902 venne nominato per la prima volta Ministro degli Esteri del governo Giolitti. Da lì prese avvio la sua carriera diplomatica che lo vide ambasciatore a Londra nel 1906 ed a Parigi nel 1910. Fu di nuovo Ministro degli esteri alla fine della prima guerra mondiale: è sua la firma del Patto di Versailles, uno dei trattati di pace che pose fine al primo conflitto mondiale. Nel 1920 divenne Presidente del Senato e nel 1929 dell’Accademia d’Italia. Il suo legame con Manziana fu sempre vivo e forte, tanto da volere essere sepolto proprio in paese insieme alla moglie Bice Antona Traversi, sposata il 14 aprile del 1888.“Da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale voglio ringraziare sentitamente Francesca e Maria Elisa Tittoni per questa donazione che regala al Comune di Manziana un prezioso tassello della sua memoria”.

“La famiglia Tittoni ha caratterizzato molti anni della storia di Manziana, permettendone lo sviluppo sia da un punto di vista urbanistico che economico e socio-culturale.Proprio lo scorso 7 febbraio ricorrevano i 90 anni della scomparsa di Tommaso Tittoni e simbolicamente voglio immaginare che questa gesto di spiccata sensibilità possa essere il modo migliore per ricordarlo.Questa donazione sarà gelosamente custodita presso l’aula consiliare, la casa di tutti i Manzianesi, a memoria di un legame che nel corso degli anni, in maniera più o meno evidente, ha legato e legherà sempre la comunità manzianese alla famiglia Tittoni. Ringrazio sentitamente il Sig. Terenzio Sacchi Lodispoto che in occasione della consegna con i suoi racconti mi ha fatto l’ulteriore dono di tornare indietro nel tempo, ripercorrendo fatti accaduti e riportando alla memoria volti e persone di una volta”.

“Come accaduto in passato in occasioni analoghe, anche a seguito dell’interessante colloquio avuto con il Sig. Terenzio Sacchi Lodispoto e soprattutto in vista della realizzazione di un polo museale presso le ex-Vedette, colgo questa occasione per invitare tutti coloro che abbiano documenti o oggetti legati al nostro passato, a valutare la possibilità di donarli al Comune: in questo modo sarà possibile custodire e mettere a disposizione della collettività importanti tasselli della nostra storia che altrimenti rischierebbero di andare persi”.