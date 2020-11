Sesso in auto tra vigili, il Comando della Polizia locale: "Indagini in corso" - Terzo Binario News

“In merito ad articoli di stampa usciti in queste ore che riportano notizie riguardanti due agenti che avrebbero consumato un rapporto sessuale in un autoveicolo di servizio, il Comando Generale della Polizia Locale sottolinea che sull’accaduto, non riconducibile agli ultimi giorni, sono state svolte e sono tuttora in corso indagini per stabilire la veridicità dei fatti”.

Questa la nota dalla Polizia locale di Roma Capitale in merito a quanto pubblicato stamani, lunedì 23 novembre, da Leggo.it: due agenti di pattuglia nei pressi di un campo rom che avrebbero avuto un rapporto sessuale.