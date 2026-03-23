Servizio Civile, posti disponibili alla Croce Rossa Santa Severa • Terzo Binario News

Anche quest’anno i giovani tra i 18 anni ed i 28 anni possono svolgere il Servizio Civile Universale (SCU) con la Croce Rossa Italiana (CRI), impegnati nelle diverse sfide che la CRI affronta quotidianamente a supportare le diverse fragilità del nostro Paese, dalle emergenze ai trasporti sanitari, alle attività sociali assistenziali fino alla sensibilizzazione delle comunità.

Il Comitato CRI di Santa Severa – Santa Marinella, che è attivo da quasi tre decenni tra i comuni di Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella, ha la disponibilità di 10 posti SCU, di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità economiche (isee <15k euro), da impiegare in 4 progetti differenti, tutti con durata annuale.

Diventare Volontari SCU operando presso la CRI significa donare qualcosa di sé agli altri e al proprio territorio, contribuendo a migliorare il benessere generale della popolazione locale, e cogliere l’opportunità per acquisire maggiori conoscenze teoriche e pratiche per una crescita esperienziale e di formazione, competenze che torneranno utili anche nella vita lavorativa futura.

Il servizio SCU prevede:

– un impegno di 25 ore settimanali x 12 mesi, 5 giorni/settimana, in turni organizzati con una forbice oraria max dalle 07.00 alle 23.00

– un rimborso mensile di 519,47 euro non imponibile ai fini IRPEF

(D. Lgs. 40/17 – istituzione del servizio civile universale)

– l’ottenimento di specifici crediti formativi in campo scolastico/universitario

– il diritto alla riserva del 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici avendo completato il servizio civile universale senza demerito (L. n. 74/2023, riserva di posti per lo SCU)

– il diritto ad avere una formazione dedicata, che nella CRI è sempre superiore alle 100 ore



I Volontari SCU non sono soggetti alla sospensione e/o alla cancellazione dalle liste di collocamento e/o dalle liste di mobilità, non sono soggetti all’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro nell’ambito del progetto prescelto (resta il solo impegno formale di esercitare l’attività di volontariato per 12 mesi, 5 giorni a settimana per 25 ore settimanali), ed il periodo di servizio può essere riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale (a domanda).

Per partecipare al Bando basta essere in possesso della CIE o dello SPID per presentare la domanda online sulla piattaforma del Servizio Civile Universale

In alternativa si possono acquisire ulteriori informazioni sul sito della CRI oppure su quello del Dipartimento delle Politiche Giovanili

O ancora rivolgersi direttamente al Comitato CRI di Santa Severa – Santa Marinella in Via Zara snc a Santa Marinella (località Santa Severa), anche via mail santasevera@cri.it

E’ possibile inoltrare la domanda fino alle ore 14.00

dell’ 08 Aprile 2026.