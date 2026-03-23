Fiamme all'ex piscina di Santa Marinella, Arpa monitora la qualità dell'aria • Terzo Binario News

(GEA) – In relazione all’incendio che si è verificato martedì 17 marzo a Santa Marinella che ha coinvolto l’ex piscina comunale, i tecnici dell’ARPA Lazio sono intervenuti e hanno installato un campionatore per il monitoraggio della qualità dell’aria a breve distanza dal luogo dell’incendio.

Le procedure standard in occasione di incendi prevedono la ricerca di diossine, IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e PCB (policlorobifenili), in quanto si tratta delle sostanze che generalmente possono formarsi a seguito di eventi di questa natura.

Gli esiti delle analisi vengono tempestivamente condivisi con l’autorità sanitaria e successivamente pubblicati e diffusi attraverso i canali dell’ARPA Lazio nell’ottica di garantire trasparenza e il più ampio accesso alle informazioni ambienta

li. Per indicazioni su questioni di natura sanitaria e su comportamenti da seguire in conseguenza dell’incendio è necessario fare riferimento alle comunicazioni ufficiali del Comune.