Serie B, c'è chi resta, chi viene e chi va: la situazione • Terzo Binario News

Ogni anno, la Serie A si prepara ad accogliere le squadre che sono riuscite ad emergere dal campionato cadetto.

Allo stesso modo, il massimo campionato italiano saluta le compagini che, invece, hanno deluso arrivando ultime in classifica.

Un vero e proprio ricambio continuo, che può regalare sorprese in positivo e in negativo: dalle squadre di provincia che coronano un sogno, fino ad arrivare alle nobili decadute come la Sampdoria.

Vediamo dunque di approfondire l’argomento, ricordando quali sono le squadre che ce l’hanno fatta, e quelle che hanno fallito la missione.

Benvenuti in Serie A: le squadre che ce l’hanno fatta

Mai come quest’anno la Serie B ha regalato tantissime sorprese, e un campionato condotto sul filo del rasoio, ricco di colpi di scena. La principale sorpresa è stata il Frosinone allenato da Fabio Grosso, che ha dominato sia il campionato, sia le quote sulla squadra vincente della Serie B dello scorso anno. Grosso, un po’ come Spalletti al Napoli, ha deciso di non restare e ora il Frosinone dovrà trovare il prima possibile un’alternativa da Serie A. Nel massimo campionato è salito anche il Genoa, guidato dalla vecchia conoscenza Alberto Gilardino: il grifone punterà ad un piazzamento oltre la salvezza, e il mercato sembra che regalerà qualche sorpresa ai tifosi. Infine, il terzo e ultimo posto disponibile è stato assegnato al Cagliari, vincitore dei play off. Anche in questo caso si tratta di un graditissimo ritorno in Serie A, per una squadra dal passato e dal blasone davvero importanti.

Spezia, Cremonese e Sampdoria salutano la Serie A

Da un lato c’è chi esulta, dall’altro c’è chi si dispera: è la dura legge delle promozioni e delle retrocessioni. La Sampdoria rappresenta sicuramente il caso di quest’anno, dopo aver vissuto una stagione tragica, non solo per quel che riguarda il piazzamento in campionato. La partita più importante, però, i blucerchiati la stanno giocando proprio in queste ore, e sembra che la situazione stia prendendo una piega positiva. Si fa riferimento al salvataggio della società, dopo giorni di paura, che pare sia oramai indirizzato verso un finale positivo, con il closing che avverrà a breve. Salutano la Serie A anche la Cremonese e lo Spezia, dopo lo spareggio salvezza giocato e perso contro il Verona. Proprio il Verona si è reso protagonista di un finale di campionato a dir poco bizzarro, dopo aver gettato al vento almeno 2 occasioni utili per evitare lo spettro della retrocessione.

Gli obiettivi delle piccole per il prossimo anno

Come anticipato, c’è grande curiosità in merito al ritorno in Serie A di due squadre come il Genoa e il Cagliari. La curiosità è ovviamente maggiore per il Frosinone, da cui ci si aspettano grandi cose, considerando come è riuscito a vincere il campionato di Serie B dello scorso anno. Se si fa un salto in serie cadetta, invece, i tifosi si chiedono se il Sudtirol riuscirà a ripetersi e a sfiorare di nuovo la promozione, o addirittura a conquistarla il prossimo anno. Stesso discorso per Parma e Bari.