Sequestrati tre autocarri e sanzioni per abbandono di rifiuti, blitz di Roma Capitale contro gli illeciti ambientali • Terzo Binario News

Non si arrestano le verifiche volte a contrastare condotte illecite legate ai reati ambientali, proseguiti per tutto il periodo estivo in diverse zone della capitale.

Particolare attenzione è stata posta alle aree adibite a discariche abusive, cantieri, officine di auto riparazioni.

Grazie ad una intensa attività di controlli stradali ed all’utilizzo di foto-trappole, sono stata una decina, tra titolari e dipendenti, le persone denunciate per i reati di gestione illecita, raccolta e trasporto abusivo d/o abbandono di rifiuti speciali ed ingombranti.

Tre autocarri sequestrati con all’interno calcinacci, mobili dismessi e rottami metallici; sanzioni per un totale di € 22.000 per omessa o irregolare tenuta della contabilità ambientale e per la compilazione fraudolenta della prescritta documentazione.

Grazie all’utilizzo di registrazioni video delle foto-trappole, sono state comminate anche sanzioni per un totale di 6.000€ nei confronti di 10 privati cittadini responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti.

Nel corso di controlli stradali, ieri è stata eseguita da parte dello Gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale nei pressi della foce dell’Aniene, un accertamento a carico di un 55enne italiano, titolare di impresa individuale operante nel settore del commercio dei rifiuti metallici, sorpreso a trasportare un carico abusivo di rifiuti di cui non è stato in grado di dimostrare la provenienza ne la destinazione.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 400 kg di rifiuti metallici e matasse di rame deferendo l’uomo all’autorità giudiziaria.