Addio a Mimma Simonelli, colonna del volontariato di Ladispoli • Terzo Binario News

“Ladispoli in lutto. Un’intera comunità piange la perdita di una donna straordinaria, Antonietta Simonelli detta Mimma, una colonna del volontariato ladispolano.

Una vita dedicata al prossimo, sempre pronta ad aiutare gli ultimi.

Humanitas era la sua “casa”, ma anche tutte le associazioni del territorio hanno avuto modo di apprezzare la sua generosità e la sua umanità.

La presidente di Humanitas, Ida Rossi, ne dà notizia sui social così:

“Dolore immenso!

Una grave perdita per tutti noi ci ha lasciato Mimma Amica e Volontaria di Humanitas una vita impegnata ad aiutare e sostenere chi era in difficoltà sempre pronta a porgere una mano a chi aveva bisogno con amore e solidarietà, grande dolore per tutte le persone e le Associazioni di volontariato che l’hanno conosciuta e amata.”

A nome di Ali per il Ruanda, Humanitas e di tutte le associazioni della Cittadella della Solidarietà esprimiamo cordoglio e vicinanza ai figli Francesca e Davide”.

Vincenzo Vona e Ida Rossi