Sequestrati quasi 300 kg di pesce a Ladispoli, sigilli per un ristorante • Terzo Binario News

Operazione sul litorale di Guardia di Finanza, Polizia Locale, Asl e Capitaneria che durante i controlli presso ristoranti e pescherie di Ladispoli hanno effettuato sequestri e chiusure.

Sequestrati 275 chilogrammi ed elevato diversi verbali su tutti per un ristorante del centro al quale sono stati apposti i sigilli per carenze igienico sanitarie. Il pescato è stato smaltito dalla Tekneko.

I finanzieri hanno invece sottoposto a controllo il personale e un africano è risultato sprovvisto dei documenti e del permesso di soggiorno, pertanto è stato condotto in Questura a Roma.

Controlli anche per altre pescherie: una stata multata di 1.000 euro per mancata tracciabilità del pescato, un’altra invece ha tentato di aggirare i regolamenti Haccp.