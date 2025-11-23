Avvicendamento della Direzione delle carceri di Civitavecchia: esce la Bravetti, arriva la Angeletti • Terzo Binario News

Avvicendamento della Direzione degli Istituti Penitenziari di Civitavecchia.

Presso la Casa Circondariale di Civitavecchia la Direttrice Patrizia Bravetti, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose, della Polizia Penitenziaria, e delle Funzioni Centrali e di esponenti della cittadinanza, ha espresso il suo saluto di commiato dopo un lungo periodo di vicedirezione e direzione della Casa Circondariale di Aurelia e della Casa di Reclusione di via Tarquinia.

Nel ricordare il percorso svolto (fin dal 1999 ad oggi) e gli obiettivi raggiunti in questi anni alla volta dell’integrazione delle strutture penitenziarie con i servizi territoriali del circondario di Civitavecchia, ha ringraziato il Comune e gli Enti presenti del terzo settore per la collaborazione e il personale tutto, per aver contribuito in modo determinante alla creazione di una rete volta reinserimento sociale nonché ad una proficua partecipazione con le altre Forze di Polizia.

“Sono stati anni impegnativi, ma altrettanto interessanti e formativi, a Civitavecchia nasco e a questa Città devo la mia formazione come persona, donna e professionista, ho lasciato la Direzione degli Istituti di Civitavecchia per un incarico superiore presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ma porto con me il bagaglio di conoscenze ed esperienze condivise indimenticabili”.

Le Succede la d.ssa Anna Angeletti, attualmente direttrice anche della Casa di Reclusione di Paliano, che nel 2015 per un breve periodo aveva diretto la Casa di Reclusione di Civitavecchia. A lei i migliori auguri di buon lavoro”.