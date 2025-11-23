Litiga con il convivente e lo accoltella, 35enne peruviana arrestata a Cesano • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, con il supporto dei Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza, in località Cesano, una cittadina peruviana di 35 anni, gravemente indiziata del reato di lesioni aggravate.

In una lite con il convivente nonché connazionale, la donna è gravemente indiziata di aver preso un coltello da cucina ferendolo lievemente al collo.

L’uomo di 30 anni è stato trasportato da personale del 118, in codice giallo, al pronto soccorso del San Filippo Neri, dove è stato medicato e successivamente dimesso con 10 giorni di prognosi. L’arma, un coltello da cucina con la lama di 20 cm circa è stata rinvenuta all’interno dell’appartamento e sequestrata dai militari. Dopo l’arresto la donna è stata portata in caserma e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotta presso il carcere femminile di Rebibbia. L’arresto è stato convalidato e il Giudice ha disposto per la donna l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla parte offesa con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagata deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.