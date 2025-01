Semaforo di Campo dell'Oro, il Pincio: "Lo ha danneggiato il meteo" • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale, a seguito della segnalazione del malfunzionamento dell’impianto semaforico di Campo dell’Oro, ha immediatamente allertato la Polizia Locale e incaricato la ditta specializzata per effettuare i necessari controlli tecnici.

Dalla relazione inviata al Comando della Polizia Locale emerge che il guasto è riconducibile a una dispersione elettrica lungo le tratte dei cavi interrati, causata probabilmente dalle recenti condizioni meteorologiche avverse.

Tuttavia, le ispezioni condotte nei giorni scorsi non hanno permesso di individuare con certezza il punto esatto del danno, rendendo necessarie ulteriori indagini approfondite.

La ditta incaricata ha evidenziato la presenza di pozzetti non visibili, probabilmente occultati nel corso degli anni a seguito di lavori di asfaltatura. Per procedere con la riparazione definitiva sarà necessario acquisire gli schemi dell’impianto dall’Ufficio Tecnico comunale ed effettuare scavi mirati per rintracciare le tratte di cavi danneggiate.

“Comprendiamo il disagio arrecato ai cittadini – dichiara l’Amministrazione comunale – e assicuriamo che ci siamo mossi tempestivamente per risolvere il problema, ma la complessità della situazione richiede ulteriori approfondimenti tecnici. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti costanti alla cittadinanza.”

Al momento, per garantire la sicurezza della viabilità, la sezione funzionante dell’impianto, ovvero le lanterne di viale Pertini, è stata lasciata in modalità lampeggiante per segnalare la situazione di pericolo.

L’Amministrazione assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per il ripristino della piena funzionalità del semaforo nel più breve tempo possibile.