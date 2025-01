Congresso Fdi ad Allumiere, il Pd contro Landi: "Non si tenga a palazzo Camerale" • Terzo Binario News

Il Partito Democratico esprime la più ferma contrarietà alla decisione da parte del Sindaco di concedere l’aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica per il congresso di FdI.

Riteniamo inopportuno istituzionalizzare un evento politico, in una delle sedi istituzionalmente più rappresentative del paese, per giunta da una forza politica che non riesce a definirsi antifascista, nel giorno successivo alla ricorrenza della “Giornata della Memoria”.

I nuovi fascismi non si presentano sotto forme dittatoriali: in questo clima di deriva autoritaria, le istituzioni hanno il dovere di separare la propaganda politica dalla sacralità delle sedi istituzionali”.

i consiglieri Pd di Allumiere