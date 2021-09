Seconda edizione del Tolfest, Tolfa tra saperi e sapori del Lazio - Terzo Binario News

Si è svolta a Tolfa domenica 19 settembre presso l’Anfiteatro del Giardino della Villa comunale, la seconda edizione Tolfest, Tolfa tra saperi e sapori del Lazio.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale I Cerchi Magici con il patrocinio del Comune di Tolfa nell’ambito del sostegno della Regione Lazio per la promozione e la valorizzazione delle iniziative di interesse regionale in collaborazione con le Associazioni Scudo&Spada, La rocca di Matilde e l’Aps Gli Olivi di Etruria.

In apertura della manifestazione è intervenuto il Sindaco Luigi Landi che ha inaugurato la manifestazione auspicando per il futuro che l’evento possa diventare un appuntamento fisso per i turisti e i cittadini. Tolfest rappresenta un viaggio ideale tra le tradizioni regionali in epoca medievale che attraverso la scoperta della musica popolare, dei saperi e dei sapori del territorio intende recuperare un prezioso patrimonio di identità culturale.

Il contatto diretto con la viva voce della tradizione è avvenuto con una sfilata in costume medievale con i rievocatori che hanno percorso i viali della villa. E’ stato allestito un accampamento con tende e velari con esposizione di armi e suppellettili d’epoca. Un maestro d’arme ha illustrato ai bambini e ai ragazzi l’utilizzo di guanti e armature.

A seguire davanti a un pubblico attento si è svolta una degustazione e un minicorso di assaggio di olio evo con la spiegazione di tutte le caratteristiche necessarie per sapere riconoscere un olio di qualità. Ha chiuso la giornata un bellissimo concerto di musica popolare dal vivo con tema l’Amor cortese durate la quale cantanti e attori in costume medievale hanno fatto rivivere melodie antiche e recitato versi di epoca trecentesca. Soddisfatto il Sindaco che ha curato l’evento insieme alla Associazione ‘Cerchi Magici’ e che vede nell’evento un modo per valorizzare in futuro ancora di più il borgo e la Rocca di Tolfa.