Scuolambiente porta i bimbi della Corrado Melone alla Necropoli della Banditaccia • Terzo Binario News

L’11 aprile 2024 noi della classe 1° I della Corrado Melone abbiamo fatto un’uscita a Cerveteri organizzata da Scuolambiente nell’ambito del progetto “Girovagando nel territorio”, avente come scopo quello di farci conoscere e apprezzare il territorio in cui viviamo.

Appena arrivati a Cerveteri ci ha accolto una volontaria della Croce Rossa, Fiammetta, che ci ha portato lungo l’area esterna della Necropoli dove ci aspettavano la professoressa Leda Bressanello e il volontario Stefano Martinangeli. Durante la passeggiata la professoressa Leda ci ha mostrato le diverse tipologie di tombe che si trovano lungo il cammino: a tumulo, a dado e a ipogeo, poi ci ha spiegato la differenza dello stile dorico, ionico e corinzio tipici delle colonne presenti all’interno delle tombe.

Oltre alle sepolture abbiamo visto anche tanti elementi naturalistici tipici della macchia mediterranea come gli arbusti di lentisco, ginestra, rosmarino e gli alberi di leccio, pino marittimo, ulivo.

In seguito, Stefano ci ha fatto vedere nella Via dei laghetti alcuni animali come le rane, i rospi e anche un ragno che aveva il corpicino molto grande perché, probabilmente, era una femmina che doveva deporre le uova. Per noi è stata una bellissima uscita perché abbiamo potuto approfondire il culto dei morti degli Etruschi e anche alcune curiosità sulla flora e sulla fauna del territorio.

Isabel Congiunti, Sofia Yang e Gloria Mukaragye, 1° I della Corrado Melone di Ladispoli