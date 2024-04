Parcheggi a pagamento a Fiumicino, slitta l'avvio • Terzo Binario News

Slitta di qualche giorno l’avvio dei parcheggi a sosta tariffata nel Comune di Fiumicino.

L’attivazione degli stalli a pagamento è rimandata al 1° maggio poiché, insieme alla ditta affidataria, si sta perfezionando la redazione degli atti relativi al trattamento dei dati sensibili.

Ci sarà quindi qualche giorno in più a disposizione per adattarsi al pagamento delle soste regolamentate previste, per ora, sul lungomare di Fregene ed in Via torre Clementina.