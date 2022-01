Scuola dell'infanzia di Tolfa, il Comune coordina il restyling coi fondi del Ministero dell'istruzione - Terzo Binario News

Grande cura e attenzione dell’amministrazione guidata dalla sindaca Stefania Bentivoglio, per la scuola e tutte le strutture di promozione culturale e turistica.

Ne sono convinti al municipio tolfetano da dove è stato coordinato un restyling molto gradito alla scuola dell’Infanzia, realizzato con i fondi per l’edilizia leggera del Ministero dell’Istruzione. Tutto reso possibile in pochi giorni anche grazie alla collaborazione della Dirigente Scolastica, Laura Somma, delle maestre, del personale ATA, delle famiglie, delle addette e degli addetti alle pulizie e dei volontari della Protezione Civile.

“Un chiaro esempio di concretezza e forte sinergia tra Amministrazione Comunale, Scuola e Cittadinanza Attiva – spiegano la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessora alla cultura Tomasa Pala – che da sempre sono il fiore all’occhiello del nostro modus operandi. Solo con forti alleanze e sinergie è possibile ottenere risultati in tempi adeguati. Crediamo nella politica del “fare”, del dialogo e della condivisione che sia specchio di una comunità educante che interagisce, mossa dall’unico obiettivo di collaborare per la crescita della vivibilità e sostenibilità del nostro borgo”.

“Tutta l’amministrazione – si legge in una nota – continua a programmare migliorie in modo puntuale e strategico, realizzando interventi di manutenzione su spazi di grande importanza per lo sviluppo e la crescita culturale, sociale ed economica del nostro territorio. Vedi l’ultimazione del secondo stralcio dei lavori di ristrutturazione e restauro dell’antico Palazzo comunale, detto “Palazzaccio”. L’ intervento, completamente realizzato con fondi comunali, permetterà l’utilizzo del secondo piano dell’immobile. È volontà dell’amministrazione realizzare anche in questo palazzo un ulteriore luogo di fruizione e creazione culturale, artistica e di grande promozione turistica. Stesso dicasi per il Teatro Claudio che, in attesa di interventi mirati di manutenzione straordinaria che ne permettano anche un possibile utilizzo di ulteriori spazi, ha subito un gradevole intervento di restyling per l’apertura del cartellone teatrale”

“Vedi ancora l’attenzione per un altro luogo di promozione- conclude il comunicato della giunta collinare -: il Museo Civico che è in fase di manutenzione e massima attenzione per l’importanza storica della struttura e il grande ruolo che occupa nel circuito d’eccellenza di sviluppo del nostro borgo. L’azione di intervento strategica è minuziosa e ad ampio raggio e vedrà chiudere in modo virtuoso l’anello di interventi che rendano il nostro borgo accattivante con la realizzazione di un circuito virtuoso di luoghi di fruizione e promozione culturale e turistica di alto spessore. Noi siamo per una politica del “fare” in modo programmato, condiviso e strategico”.