"Etruskey, un risultato storico anche per lo sviluppo turistico di Tolfa" - Terzo Binario News

“Etruskey”, un grande risultato storico per il turismo di Tolfa. Presso il Castello di Santa Severa, la sindaca Stefania Bentivoglio e i primi cittadini di altre undici città dell’Etruria meridionale, hanno firmato davanti al notaio la costituzione dell’Associazione DMO Etruskey, un risultato significativo per Tolfa e per tutto il comprensorio.

“Tolfa – commentano dal comune collinare – , insieme a Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Ladispoli, Santa Marinella, Cerveteri, Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, e Monte Romano, formeranno un circuito virtuoso in grado di offrire un’alternativa turistica valida, identitaria e competitiva attraverso un organismo di natura pubblico-privata che avrà l’obiettivo di gestire il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla promozione del territorio, attraverso i cluster tematici del turismo storico, culturale e outdoor, enogastronomia ed educazione ambientale”.