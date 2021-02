Scuola chiusa per Covid, "numerosi casi tra alunni e il personale" - Terzo Binario News

Una scuola chiusa per Covid. Questa la decisione presa dalla dirigente scolastica del plesso Chizzolini, Villaggio Prenestino, a Roma.

In una circolare, infatti, è stato spiegato che l’equipe anti-Covid della Asl Roma 2 ha disposto la chiusura in via precauzionale del plesso Chizzolini, “dato il riscontro di

numerosi casi positivi tra gli alunni e il personale scolastico e per consentire una più approfondita valutazione epidemiologica”.

Peranto, è stata disposta “la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi di scuola primaria e di scuola dell’infanzia facenti parte del plesso Chizzolini” da lunedì 1 febbraio “fino a nuove disposizioni dell’Autorità competente”. E poi: “Verrà altresì effettuata una ulteriore sanificazione, oltre quelle già svolte nella scorsa settimana, per consentire il rientro in sicurezza”. Infine, ci sarà “l’attivazione della didattica digitale integrata nelle forme e modalità stabilite dal Collegio dei Docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto”.