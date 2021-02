Lo sfogo di Grando: "Quando non sanno come attaccarmi passano alle offese personali" - Terzo Binario News

“Quando non sanno come attaccarmi passano alle insinuazioni e alle offese personali, per di più coinvolgendo la mia famiglia”. Così Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli.

“È il comportamento tipico dei vigliacchi, di persone invidiose che non hanno mai concluso nulla di buono nella loro vita e che sfogano le proprie frustrazioni spalando letame. A questa gente rispondo con un sorriso e continuando a lavorare a testa bassa per la mia città”.

Il primo cittadino, con queste parole, ha risposto al M5S che aveva detto: “Il vero sindaco di Ladispoli è Giuseppe Grando, il figlio sbriga solo le pratiche amministrative (parole di Ardita). Come forza politica chiediamo dunque di sapere chi è il nostro interlocutore, ben sapendo che, come dice la Bibbia, le colpe dei padri ricadranno sui figli”.