Scuola, all'istituto "Da Vinci" di Fiumicino niente doppi turni dal prossimo anno - Terzo Binario News

“Le ragazze e i ragazzi del Da Vinci, il prossimo anno, non dovranno fare i doppi turni e l’istituto non dovrà rifiutare le iscrizioni”. Lo dichiarano l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio e il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.



“È arrivata poco fa, infatti, la notizia che la parrocchia di Santa Paola Frassinetti ha confermato la disponibilità delle 10 aule della sua struttura per l’anno scolastico 2022/23 – spiega Calicchio -, notizia che abbiamo già comunicato alla dirigente scolastica. Naturalmente, si tratta di una soluzione transitoria e non potrebbe essere diversamente. Ma abbiamo scongiurato il peggio grazie al costante dialogo e alla collaborazione tra il Comune, la Città metropolitana, la scuola, la parrocchia e la diocesi che ha accolto con la sensibilità che conosciamo l’appello del territorio”.



“Nel frattempo, stiamo lavorando ad una soluzione più strutturale che vede la realizzazione di un nuovo istituto – aggiunge Calicchio – o il recupero di strutture già esistenti che possono essere adeguate per diventare nuove aule. Abbiamo concordato, con i tecnici della Città metropolitana, un sopralluogo che faremo entro questa settimana per verificare la disponibilità di locali idonei ad allestire sedi scolastiche, magari adattandoli, in zona Isola Sacra, Fiumicino e Parco Leonardo”.



“Il Comune si adopera da anni per alleviare il problema degli spazi degli istituti superiori della città – sottolinea il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – e da anni ha instaurato un dialogo fattivo con gli enti interessati, coinvolgendo anche la Diocesi. Chiaramente, non essendo direttamente competente in questa materia, è necessario che la Città Metropolitana si muova in prima persona per trovare la soluzione migliore e più duratura. Negli anni, oltre a favorire l’accordo con la parrocchia di Santa Paola, l’amministrazione ha anche messo a disposizione del Da Vinci, a titolo gratuito, le cinque nuove aule dell’Agrario di Maccarese. Abbiamo anche, già da tempo, individuato un’area idonea ad accogliere un nuovo istituto superiore che abbiamo messo a disposizione di Roma. E’ una delle possibilità che esamineremo, insieme ai tecnici della Città metropolitana, durante il sopralluogo che faremo nei prossimi giorni”.

“Il nostro è un comune che cresce a vista d’occhio – conclude -: le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno il diritto di frequentare le scuole superiori nella loro città, senza lo stress e la fatica di dovere andare a Roma ogni giorno”.