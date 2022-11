Scuola, a breve a Civitavecchia bando per sostegno a famiglie con figli in nidi privati • Terzo Binario News

Ancora una volta la progettualità della Giunta Tedesco viene premiata.

Come spiega l’Assessore all’Istruzione Monica Picca, infatti “nei mesi scorsi era stato approvato, sulla base di un decreto interministeriale, il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l’anno 2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia. Tale decreto ha assegnato al Comune di Civitavecchia risorse aggiuntive, per il 2022, pari a 61.385,00, da destinare al potenziamento dell’offerta pubblica degli asili nido di 8 utenti, nella fascia di età compresa tra 3 e i 36 mesi. Grazie al lavoro degli uffici, la Giunta ha approvato una delibera secondo la quale si procederà con l’erogazione, alle famiglie che nel corso del 2022 hanno fruito del servizio di asilo nido privato, di contributi a titolo di rimborso del 70% delle spese totali sostenute”.

Nei prossimi giorni, quindi, l’ufficio Pubblica Istruzione pubblicherà un Avviso Pubblico finalizzato alla individuazione dei beneficiari del contributo, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) – iscrizione, nell’anno 2022, ad un asilo nido privato presente sul territorio comunale;

b) – residenza nel Comune di Civitavecchia del minore;

c) – regolarità della posizione tributaria del richiedente.

Sarà data la priorità assoluta ai minori con certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92 e, comunque, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dell’utente.

Considerato che il decreto già citato offre al Comune di Civitavecchia la possibilità di potenziare il servizio di asilo nido di sole 8 unità, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà all’esame delle prime 50 istanze pervenute successivamente alla apertura dei termini di partecipazione.