Scrittura creativa, ad Allumiere concluso il ritiro della "Book Faces" • Terzo Binario News

Il ritiro di scrittura creativa della Book Faces, “Storie nel Bosco 2024”, si è concluso con grande soddisfazione di tutti i partecipanti.

Nella splendida location del Centro Residenziale Studi e Ricerche La Faggeta, ex base Nato, ha preso vita nei giorni 16,17 e 18 agosto un ritiro con 18 scrittori e scrittrici.

Il gruppo si è amalgamato subito grazie all’amore per la scrittura.

Tra i membri i soci dell’associazione culturale, i partecipanti ai corsi organizzati dalla Book Faces e molti appassionati di scrittura entrati in contatto con l’associazione per partecipare al ritiro.

“Storie nel Bosco 2024” è stata un’occasione speciale per rigenerarsi, mettersi in gioco ed apprendere nuovi strumenti per migliorare la propria penna, grazie alla formazione e revisione dei testi a cui i partecipanti hanno lavorato a cura dello scrittore e docente Anthony Caruana e dell’editor Amalia Papasidero.

Esercizi di scrittura, realizzazione di testi narrativi, descrittivi e dialogici hanno impegnato il gruppo durante l’arco di tutte le tre giornate di ritiro.

“Siamo molto felici e soddisfatti del livello generale della classe di questo secondo Storie nel Bosco – afferma il Presidente Marco Salomone – I ritiri di scrittura creativa sono momenti importanti dove è possibile incontrare persone con la stessa passione, migliorare sé stessi e rallentare il tempo per potersi dedicare totalmente alla scrittura che è una passione ma che richiede anche molte energie e lavoro.”

Per un nuovo ritiro sarà necessario aspettare ancora un anno, ma a settembre riprenderanno i laboratori di scrittura creativa di primo livello ad Allumiere e poi a Civitavecchia.

Gli altri appuntamenti della Book Faces: ad ottobre nuove presentazioni letterarie e ad anno nuovo invece inizierà un corso di un secondo livello a Civitavecchia e si concluderà il terzo livello che è in pieno svolgimento.