Screening gratuito per il diabete alle farmacie comunali di Civitavecchia - Terzo Binario News

L’iniziativa interesserà le farmacie “Cisterna” e “Calamatta”

Farmacie comunali: Diabete, doppio appuntamento con lo screening gratuito alle farmacie comunali “Cisterna” e “Calamatta”. Distribuiti gratuitamente (a chi ne ha bisogno) i nuovi Glucometri della Ascensia Diabete Cares

La Farmacia comunale “Cisterna”, in collaborazione con l’Adiciv, Associazione Diabetici Civitavecchia, organizza per martedì 29 marzo 2022, dalle 9:00 alle 12:30, una giornata di prevenzione del diabete. Con la partecipazione della Ascensia Diabete Cares, colosso della farmaceutica internazionale, nel corso della giornata di prevenzione del diabete sarà possibile effettuare, infatti, lo screening gratuito della glicemia, ma soprattutto gli utenti che ne faranno richiesta e ne avranno effettivo bisogno, potranno ricevere gratuitamente il nuovissimo glucometro Contour-next. Lo strumento particolarmente innovativo permette l’automonitoraggio della glicemia con un grado di affidabilità e con un livello di precisione che non era possibile raggiungere in precedenza.

L’iniziativa, fortemente voluta da CSP srl, con la collaborazione dell’ ADICIV, sarà replicata anche il giorno mercoledì 30 marzo 2022 alla farmacia comunale “Calamatta”, in Piazza Calamatta 19, a Civitavecchia, con lo stesso orario, dalle 9:00 alle 12:30.