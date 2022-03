Musica, grande successo per il Festival di San Romolo - Terzo Binario News

Il direttore artistico Giordano Tricamo: “Spero che diventi un appuntamento fisso della primavera civitavecchiese”

Grande successo per il Festival di San Romolo. La quarta edizione di questo festival nato in un pub locale e divenuto un appuntamento fisso per la città dando spazio anche alla solidarietà e alla beneficenza.

Le band si sono sfidate a colpi di cover di Sanremo e sono riuscite a raccogliere fondi per l’associazione Spazio Eira.

A vincere il premio Solidarietà Fondazione Cariciv sono stati gli Sugar Beatz con Luce di Elisa (Veronica Marchese, Giuseppe Sblendorio, Andre Di Giuseppe, Claudio Biferla e Roberto Quaciari). A vincere il premio San Romolo sono stati gli Zooma Zomma Dario Fugalli, Matteo Agozzino, Antonio Mancino, Emanuel Elisei, Gino Fedeli) con il Clarinetti di Renzo Arbore.

La kermesse presentata da Luca Grossi, Fabio Trunfio e Claudia Barbara ha avuto diversi momenti toccanti, come il ricordo di Flavio Mazzocchi con il suo amico Mario Camilletti che ha cantato per lui Imagine alla presenza del figlio in sala.

Mattatore della serata è stato l’artista Tiziano Leonardi che ha improvvisato con tutto il pubblico insieme a Valentina Petringa.

Bellissimo il momento dei ragazzi disabili di Spazio Eira che si sono esibiti in un medley che ha valso la standig ovation del pubblico.

Soddisfatto il direttore Artistico Giordano Tricamo: “Spero che questo diventi un appuntamento fisso della primavera civitavecchiese. A livello tecnico le band hanno fatto un grande lavoro di arrangiamento. C’è stata grande complicità tra le band e tutto per uno scopo benefico”.

Parole soddisfatte anche dall’amministrazione comunale che ha collaborato all’evento “Questo Festival è ogni anno più bello. Sono molto impressionato” ha dichiarato a caldo il sindaco.

L’assessore Cinzia Napoli ha dichiarato: “Ho creduto fortemente in questo progetto perché ne conosco l’alta valenza sociale. Ringrazio gli uffici dei servizi sociali che hanno collaborato moltissimo alla realizzazione”

La presidente di Spazio Eira, Viviana Astuti ha dichiarato : “Ringrazio le Istituzioni che ci supportano e gli organizzatori che sono sempre fantastici. Con i fondi raccolti realizzeremo numerosi progetti per i nostri ragazzi”

Organizzatori dell’evento sono stati Valerio Mandrici, Alberto Feuli e Giordano Tricamo con Stazione Musica e Wolli & Felix.