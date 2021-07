Scosse di mercato: Salipante a Santa Marinella, Simone Trincia al Tolfa e Morasca ad Allumiere - Terzo Binario News

Nicola Salipante torna sulla panchina del Santa Marinella dopo la parentesi di Cerveteri mentre a Tolfa arriva Simone Trincia, dopo il ritorno del fratello Matteo e per rimanere in collina, Alessio Morasca passa all’Allumiere. Sono gli ultimissimi colpi di mercato delle compagini del comprensorio.

Dunque sarà Salipante a guidare l’undici della Perla nel campionato di Promozione, nell’attesa di esordire non solo nel secondo campionato regionale ma anche sul campo nuovo di via delle Colonie: infatti in autunno si inaugurerà il Comunale A in sintetico, che diventerà la nuova casa rossoblù. Ma se per l’impianto c’è tempo, adesso è il momento di allestire la nuova compagine considerando che alcuni pezzi importanti hanno detto addio come Paraschiv e Castelletti mentre ci sono diverse conferme.

<In settimana annunceremo 7-8 pezzi nuovi tra under e senior – dice il tecnico – mentre già ci sono diverse conferme. Sono tornato felice perché quello con il Santa Marinella è un filo che non si è mai spezzato, sebbene nella stagione scorsa sia tornato a collaborare con il Cerveteri ma quando ci siamo incontrati con la dirigenza rossoblù è bastato poco per accordarci”.

Dunque a vestire ancora la maglia con l’ancora e la stella sul petto saranno Trebisondi, Caleffi, Sanfilippo, Di Meglio, La Morgia e Arseni, oltre al rientro di Midei e ai giovani che già ruotavano intorno alla prima squadra. A loro va aggiunto Alessio Gallitano che ha firmato proprio ieri. Inizio della preparazione fissata per il 23 agosto (<Tanto il campionato inizia a ottobre e la Coppa Italia non concede promozione in Eccellenza, dunque è inutile partire troppo presto”)

la chiosa finale di Nicola Salipante) sicuramente a Civitavecchia e probabilmente al Tamagnini. Invece fra ottobre e novembre ci sarà l’esordio al Comunale A appena ristrutturato.

Rimanendo in Promozione ma salendo in collina, ecco i nuovi arrivi in casa Tolfa. Il nome più interessate è quello di Trincia perché dopo Matteo – che già in maglia tolfetana aveva fatto vedere cose egregie – ecco che si aggrega Simone. Lui proviene dall’Eccellenza, visto che vestiva la maglia dell’Eretum Monterotondo e quella del Riano. Ma in realtà ce ne sono altri di nomi interessanti, alcuni dei quali hanno fatto ritorno alla Pacifica. Uno di questi è Lorenzo Urbani, difensore destro che nel 2019 disputò un’ottima stagione. Poi per sostituire Campari a sinistra è stato ingaggiato Del Prete. A questi elementi va aggiunto il fantasista Lorenzo Savarino e il difensore Marco Roccisano arrivato da Ronciglione. Per mister Daniele Fracassa una rosa competitiva con i giovani 2002 Stampigioni, Mercuri, Remondini, il 2001 Stefanini e il 2000 Esperto oltre ai senior come capitan Mecucci, Mojoli, Marconi, Montironi e il numero uno Nunziata.

<Prima della fine del mercato arriveranno un centravanti, un centrocampista e il secondo portiere” la precisazione del presidente biancorosso Alessio Vannicola.

Infine l’Allumiere di Andrea Pacenza in Prima Categoria, con le conferme di Mariano Lancioni e Diego De Paolis, Ludovico Toppi che sarà anche l’allenatore della juniores e Alessio Morasca, fresco di arrivo da Tolfa.