Tidei si complimenta con la Polizia Locale per gli interventi nella notte degli Europei - Terzo Binario News

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha scritto una lettera di ringraziamento ed elogio al comandante della Polizia Locale Dott.ssa Kety Marinangeli e al Maresciallo Augusto Cappelletti per la grande professionalità dimostrata e per la prontezza con la quale sono entrambi intervenuti durante alcuni momenti di grande tensione e pericolo che si sono venuti a creare nel corso dei festeggiamenti a seguito della vittoria della Nazionale di Calcio ai Campionati Europei.

In particolare il maresciallo Cappelletti non appena si è accorto che stava prendendo fuoco il chiosco dell’edicola posta all’incrocio tra la via Aurelia e Via Francesco Crispi è corso presso la sala operativa dei vigili urbani dove per altro si era già tempestivamente portata anche la comandante Marinangeli e dopo aver preso un estintore è corso di nuovo in strada riuscendo, in tal modo a evitare, che in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, le fiamme si propagassero ulteriormente, mettendo a repentaglio l’incolumità anche delle tante persone presenti e delle abitazioni vicine

“L’evento non fa che confermare la grande professionalità acquisita negli anni dal nostro Corpo di Polizia Locale e la capacità di sacrificio dei suoi componenti che, nonostante l’esiguo numero di unità ogni giorno è al servizio della città”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei